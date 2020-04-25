Ahlat'ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması belediyeden - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ahlat'ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması belediyeden - Son Dakika

Ahlat'ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması belediyeden

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların Ramazan pidesi ve hurması Ahlat Belediyesi tarafından temin ediliyor.

Ahlat'ta yaşlıların Ramazan pidesi ve hurması belediyeden, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlı vatandaşların Ramazan pidesi ve hurması Ahlat Belediyesi tarafından temin ediliyor.


Ahlat Belediyesine bağlı ekipler, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Ramazan pidesi, hurma, kahve ve kolonya gibi ikramda bulunuyorlar. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'da belediye ekipleriyle birlikte yaşlıları ziyaret ederek Ramazan ayının ilk pidelerini ve hurmalarını ikram etti. Başkan Çoban, ziyaretlerinde yaşlılarla sohbet ederek sıkıntılarının olup olmadığını soruyor. Sıkıntı ve sorunları olan yaşlıların taleplerini de alan Çoban, en yakın zamanda çözüme kavuşturacağı sözünü veriyor. İlçedeki yaşlıları ziyaret ederek başta Ramazan pideleri olmak üzere çeşitli ikramlarda bulunduklarını belirten Başkan Çoban, bu ziyaretlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi. Yaşlı insanların bu ülkenin en değerlileri olduklarını altını çizen Çoban, "Korona virüsü insanımızı büyük nispette moral ve motivasyonuna zarar verdi. Burada en fazla yıpranan yaşlılarımız oldu. Bizde sadece bugün yaşlılarımızı ziyaret ettik. Değerli büyüklerimizin duasını almak üzere ilk iftar pidelerini ve hurmalarını ikram ettik. Yaşlılarımızın duasını da alalım ki insanlığın başına bela olan musibetten insanlık kurtulsun. Halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu süreçte devletimiz muazzam bir mücadele ortaya koydu. Bizlerde mahalli idareler olarak iyi bir gayretle çalıştık. Bu arada tabi vefa grubumuz olarak Kaymakamlıkla oluşturulan ekiple güzel bir yardım ağı gerçekleştirdik. Ama yaşlılarımızın gönlünü almak yardımla olmaz dedik ve bu vesileyle onları ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İnşallah bu virüsü yener ve çifte bayram yaparız"dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

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