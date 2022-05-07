Ahlat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika
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Ahlat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

07.05.2022 14:25
Ahlat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

İlçede "Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aşağı Çarşı Meydanı'nda yapılan uygulamada, polis ve jandarma trafik timleri, broşür dağıttıkları araç sürücülerini trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirdi.

Uygulamaya katılan Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, trafik timleriyle fotoğraf çektirdi.

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Hisarcık, Jandarma, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması - Son Dakika


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