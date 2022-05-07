Ahlat'ta "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

İlçede "Karayolu Trafik Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aşağı Çarşı Meydanı'nda yapılan uygulamada, polis ve jandarma trafik timleri, broşür dağıttıkları araç sürücülerini trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirdi.

Uygulamaya katılan Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, trafik timleriyle fotoğraf çektirdi.