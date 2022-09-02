Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı - Son Dakika
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Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı

02.09.2022 21:05

Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen ayın 'Yeni Ay' hali, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen ayın 'Yeni Ay' hali, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren yeni ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Yeni Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay'ın 10 Eylül tarihinde dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

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Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı - Son Dakika
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