Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren yeni ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Yeni Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay'ın 10 Eylül tarihinde dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta 'Yeni Ay' hayran bıraktı - Son Dakika

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