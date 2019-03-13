Ahlat'ta Yeni Sağlık Merkezleri Hizmete Girdi

Ahlat
ilçesinde, Şehit Piyade Astsubay Halit
Topuz Alile Sağlığı Merkezi ve 2 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünün de bulunduğu binada düzenlenen törende konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, AK Parti tarafından birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi hizmetler yapıldığını söyledi.
Yapılan çalışmalardan gurur duyduklarını belirten Taşar, "Daha geçen hafta Ahlat'a son sistem bir ambulans gönderdik. Bugün açılışını yapacağımız sağlık ocağımız, aynı zamanda şehidimiz Halit Topuz'un da adını taşıyor. Bu şehitlerimiz her zaman yüreğimizde olacak ve isimlerini yaşatacağız." dedi.
"Biz memleketimize sahip çıkan, huzur için, geleceğimiz ve çocuklarımız için irademizi kullanırsak Allah'ın izniyle birçok şeyi elimizin tersiyle itmiş olacağız" diyen Taşar, şöyle konuştu:
"Silahlı Kuvvetlerimiz terörle silahlı mücadele ederken, biz de siyasi anlamda mücadelemizi veriyoruz. 31 Mart da böyle bir mücadelenin ürünüdür. Sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Bu bir beka meselesidir. Biz bunlara çukur siyaseti yapmaları için asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya bir külliye yapmasıyla ilgili Allah'ın izniyle Ahlat'ı marka şehir haline getiriyor. Şunu çok açık ve net söylüyorum burada bizlerin dahil hayal edemeyeceği hizmetler gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldikten sonra tüm bakanlarımız, tüm birimler Ahlat için seferber olacak."
Taşar, kentin söz konusu çalışmalarla ihya olacağını dile getirerek, sanatkar, esnaf, turizmci ve herkesin bundan pay alacağını belirtti.
Bu tesislerde 6 doktor ile 33 personelin çalışacağını aktaran Taşar, "İnşallah kimse hasta olmaz ama ihtiyaç olduğu zaman Allah bu kurumları eksik etmesin. Bunları yaparsa AK Parti yapar. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden razı olsun. Bu tesisin Ahlat'ımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından sağlık merkezini gezen Taşar, personelle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Açılışa, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban
, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt
, sağlık personeli ve vatandaşlar da katıldı.