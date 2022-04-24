Ahlat'ta yetim ve öksüzler iftarda buluştu - Son Dakika
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Ahlat'ta yetim ve öksüzler iftarda buluştu

24.04.2022 21:03
Ahlat'ta yetim ve öksüzler iftarda buluştu

Ahlat Belediyesi ilçedeki yetim ve öksüzleri iftarda buluşturdu.

Ahlat Belediyesi ilçedeki yetim ve öksüzleri iftarda buluşturdu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, AK Parti Ahlat Kadın Kolları Başkanı Necmiye Taşdemir, Ahlat İHH Temsilcisi Emrullah Erkan ile yetim ve öksüzler katıldı.

İftar öncesi masaları dolaşan Çoban ile eşi Ayşegül Çoban, davetlilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Yemeğin ardından konuşan Çoban, ramazan ayı boyunca en anlamlı ve özel iftar programı için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu nedenle İHH teşkilatına teşekkür eden Çoban, "Allah gayretlerini artırsın. Biz her konuda yanlarındayız. Her halinizle sadece ramazan ayında değil 12 ay sizin yanınızdayız. Yaklaşan Kadir Gecesi nedeniyle dünyamızın huzuru, insanlığın selameti için dua edelim. Savaşlar yok olsun. Çocuklar mağdur olmasın, kadınlarımız incinmesin huzurlu bir dünyayı inşallah Müslümanlar inşa etsin." ifadelerini kullandı.

Ardından Bitlis İHH tarafından iftara katılan çocuklara hediyeler verildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta yetim ve öksüzler iftarda buluştu - Son Dakika


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