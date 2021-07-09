Ahlat'ta yetiştirilen kirazlar ülkenin dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Yüksek rakım nedeniyle Türkiye'nin en geç kiraz hasadının yapıldığı yerlerden biri olan ilçede yetiştirilen kirazlar, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Kiraz hasadına katılan Kaymakamı Fikret Dağ, bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Bu yıl kirazda iyi bir rekolte beklediklerini anlatan Dağ, "Alternatif meyvecilik bağlamında DAP ve DAKA aracılığıyla yüzde 50 hibeli olmak üzere elma bahçeleri yapacağız. Şu an Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğümüz ile Kaymakamlık proje ekibimiz çalışmalarını yürütüyor. Yaklaşık olarak 900 dönüm bir arazi için başvurularımız oldu. Çiftçilerimizin talep etmesi durumunda diğer alternatif meyve türlerine de yönelebiliriz." dedi.

Kiraz üreticisi Ali Rıza Çağlar ise, 12 dönümde ekili kiraz ağaçlarının bulunduğunu ifade ederek, "18 yıldır bu bahçeyle uğraşıyorum. Yaklaşık olarak 12 dönümden 20 ton civarı kiraz satıyorum. Türkiye genelinden daha yüksek rakımda olduğu için kirazların aroması çok farklı, çok tutulan bir kiraz. Türkiye'nin birçok iline kiraz satıyoruz.." şeklinde konuştu.