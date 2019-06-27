Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta yıl sonu sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Ahlat'ta yıl sonu sergisi

55 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Ahlat'ta yıl sonu sergisi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.
HEM'in bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende konuşan merkez müdürü Rafet Akgün, merkezde 7'den 77'ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve taleplerine uygun kursların düzenlendiğini söyledi.
Daha sonra açılışı yapılan sergide, kursiyerlerin yaptığı ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.
Açılışa, Tatvan Kaymakamı ve Ahlat Kaymakam Vekili Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:03 Kaynak: AA
hem, halk eğitimi merkezi, bitlis, ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı Ekrem İmamoğlu'nun "Sen utanma biz utanalım" dediği Cebrail de Saraçhane'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 18:58:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta yıl sonu sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]