Ahlat'ta yılsonu sergisi açıldı

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Merkezdeki serginin açılışında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra halk oyunları gösterisi sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, yaptığı konuşmada, bu yıl açılan 551 kurstan 2 bin 385'i erkek, 5 bin 872'i kadın olmak üzere toplam 8 bin 275 kişinin faydalandığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle açtıkları kurslarda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Dumanlı, kendilerine destek sunan başta Kaymakamlık ve belediye olmak üzere tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakam Fikret Dağ ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

Açılışa Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.