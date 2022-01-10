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Ahlat'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Ahlat'ta yoğun kar yağışı

10.01.2022 10:53

Ahlat'ta yoğun kar yağışı İlçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı

İlçeye bağlı 26 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar tatil edildi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün geceden itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetrenin üstüne çıktı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 26 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sabah karla uyandıklarını belirten esnaf Zeki Arslan, "2021 yılı kurak geçti. İnşallah bu sene verimli bir sene olur, kurak geçmez. Kar rahmettir, zahmeti de olsa rahmeti daha çoktur" dedi.

İlçedeki vatandaşlardan Koray Akkaya da, sabah kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, "Çok şükür sabah uyandığımızda yoğun bir karla uyandık. İşe gitmek için araçlarımızı temizliyoruz. Zahmeti olsa da rahmeti daha çoktur" diye konuştu.

Okulların da bir gün tatil edildiği ilçede belediye ekipleri de merkezdeki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı
Ahlat'ta yoğun kar yağışı
Ahlat'ta yoğun kar yağışı

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Kaynak: İHA

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