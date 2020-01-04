Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ahlat'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı Ahlat hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hafta sonuna da kar yağışıyla uyanan vatandaşlar işlerine gitmekte zorlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanırken kara saplanan bazı araçları vatandaşlar ve belediye ekipleri kurtardı. Ahlat ilçe merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 11 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.


Ahlatlı vatandaşlardan Erbabi Bildirici, "Çocuklarımız uzun zamandır bu karı bekliyorlardı. Biz yıllarca yüksek karlarla büyüdük. Çocuklarımız birazcık kara hasret kalmışlardı. Güzel bir hafta sonu Ahlat'ımızdan güzel kar manzaraları var. Alışmışız kara, kar olmayınca kışımızı atamıyoruz başa. Hafta sonu da çocuklarım beni uyandırdılar 'Baba kar, kar' diye. Geldik işyerimize malum gördüğünüz gibi her taraf bembeyaz. Hasret kalmıştık kara Ahlat'ımız karla yaşıyor" dedi.


Cüneyt Yasamanlı'da, "Bugünümüze böyle güzel bir beyazlıkla uyandık. Her taraf bembeyazdı. Ahlat'ta şuanda çok güzel manzaralar var. Bambaşka bir şey güzel bir mutluluk" diye konuştu.


Öte yandan belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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