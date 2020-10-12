Ahlat'ta yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ahlat Belediyesince, mahalle ve sokak aralarında başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belirlenen program çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceğini belirten Çoban, "Ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarına devam ediyor. Amacımız kış gelmeden çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Özveri ile çalışan personelimize teşekkür ederim." dedi.