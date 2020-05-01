Ahlat'taki Abdurrahman Gazi Türbesi'nde koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Ahlat'taki Abdurrahman Gazi Türbesi'nde koronavirüs sessizliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi, yeni tip koronavirüs (Kovit- 19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi, yeni tip koronavirüs (Kovit- 19) tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle sessizliğe büründü. Abdurrahman Gazi Camii İmamı Hatibi Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, camide görevlerini rutin olarak sürdürdüklerini belirtti. Salgın nedeniyle türbe ziyaretlerine ara verildiğini belirten Yıldırım, "Özellikle Ramazan ayında türbe ziyaretçi akınına uğruyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler manevi atmosferden mahrum kaldı. Zaman zaman gelerek burada, devletimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için duada bulunuyoruz." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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