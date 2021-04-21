Ahlat'taki çiftçi, esnaf ve tacirlerin durumu görüşüldü - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, yaşanan pandemi süreci nedeniyle zor bir süreçten geçen çiftçi, esnaf ve tacirlerin durumlarını görüşmek üzere Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker'i ziyaret etti.

İstişare ziyareti kapsamında ilk olarak Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden'i ziyaret eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, ilçe esnafının sorun ve sıkıntılarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi aileler için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne patates ve kuru soğanla ilgili verdiği talimat sonrası Ahlat ilçesinde üretilen ancak pandemi nedeniyle depolarda kalan patateslerin son durumunu görüştü.

Söz konusu talimat sonrası Ahlatlı patates üreticilerinin rahat bir nefes aldığını vurgulayan Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, "Pandemi dolayısıyla bu yıl çiftçilerimizin elinde yaklaşık 20 bin ton patates kalmıştı. Cumhurbaşkanımızın destekleri ile elde kalan yaklaşık 20 bin ton patates ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bölge illerimize gönderilmeye başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınan patatesler her gün kamyon ve tırlarla illere gönderilmeye devam ediliyor. Bu sayede zor bir süreçten geçen çiftçimizde bir nebze olsun rahatlamış oldu. Bu işin öncülüğünü ise valimiz ve milletvekilimiz Vahit Kiler yapmıştı. Ben bu anlamda kendilerine ve il tarım müdürlüğümüze katkılarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra DAP İdaresi Başkanlığından çiftçilerimizin hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet katı gübre serpme makinesi, 2 adet tohum eleme makinesi ve 2 adette hem fasulye toplama hem de temizleme makinesi alınmıştır. Bu makinelerden sadece Ahlat ilçemizdeki çiftçilerimiz değil, Tatvan ve Adilcevaz ilçemizdeki çiftçilerimizi de faydalandıracağız" diye konuştu.

Ahlat Ziraat Odasındaki istişare ziyaretinin ardından Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker'i ziyaret eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, burada da esnafın son durumunu görüşüp, yaşadıkları sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu.

Odaların çalışmaları ile ilgili de bilgiler alan Adabağ, her iki oda başkanına başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ise ziyaretten ötürü teşekkürlerini ileterek, ziyaret anısına TATSO Başkanı Bilal Adabağ'a plaket ve hediye takdiminde bulundular. - BİTLİS