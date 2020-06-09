Ahlat'taki gençlik kampı bitme aşamasında - Son Dakika

Ahlat ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Vilayetler Hizmet Birliğince yaptırılan 220 yataklı gençlik kampı inşaatında sona gelindi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile kampın inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Erkan İsa Erat, yapılan yatırımlarla Ahlat'ı bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini söyledi.

Gençlik kampının bir ay içinde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Erat, şöyle konuştu:

"Kaymakamlık ve belediye olarak ilçemize kazandırılacak tüm yatırımlarda el birliğiyle çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ilçemizi turizm merkezi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik kampını tüm gençlerimize ve halkımıza kazandırarak Ahlat'ı bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Ahlat yeterince yatırım alıyor. Burası da turizm noktasında çok büyük bir yatırım. İlçemize hak ettiği turizm gelirini kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ahlat hak ettiği değeri uzun bir zamanda değil, birkaç yılda alacaktır. Gayretlerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Çoban ise el birliğiyle ilçeye güzel yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, "Yapılan yatırımlar ilçe ölçeğinin çok üstündedir. Kaymakamlık ve belediye olarak her konuda beraber hareket ediyoruz. İlçenin neresinde ne yatırım varsa, el birliğiyle hareket ediyoruz. İşte devlet bütünlüğü aynı zamanda böyle bir özelliği de ortaya koyuyor. Böyle olunca vatandaşımız da o bütünlüğün gereğinden faydalanabiliyor. Hassasiyetinden dolayı kaymakamımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.