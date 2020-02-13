Ahlat'taki kuş cenneti dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'taki kuş cenneti dondu - Son Dakika

Ahlat'taki kuş cenneti dondu

9 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.

Ahlat'taki kuş cenneti dondu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.


Bir haftadır dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ve hava sıcaklığının gündüz eksi 15 dereceye kadar indiği Ahlat'taki gölet ve bazı küçük şelaleler de dondu. Ahlat'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türünün uğrak yeri olan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Yüzeyi buzla kaplanan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan drone ile görüntülendi.


Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.


Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlar da bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor. İlçedeki vatandaşlardan Serkan Deveci, "İlçemizi kaç gündür etkisi altına alan soğuk nedeniyle kuş cennetimiz buzla kaplandı. Şu anda doğal bir güzellik hakim. Yazın burası daha güzel, ama bu görüntü de bir başka güzel oluyor" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 ilde eğitime kar engeli
Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi için gözaltı kararı AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
10:05 Aşk ortaya çıktı! Kaan Yıldırım, Hadise'nin evinde kalıyor...
10:05 Selami Şahin, Ajda Pekkan'a koçluk yaptı
10:12 Uludağ'da kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, kendisini savundu: İnsanız olur böyle şeyler
09:46 Jennifer Aniston: 'Sorunlu bir ailede büyüdüm'
09:02 Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 10:26:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'taki kuş cenneti dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]