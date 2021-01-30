Ahlat'taki kuş cenneti dondu - Son Dakika

Ahlat'taki kuş cenneti dondu

Donan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti şiddetli soğuklar nedeniyle dondu.

Bir haftadır dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat'taki gölet ve bazı küçük şelaleler dondu. Ahlat'ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'nin yüzeyi de buzla kaplandı. Yüzeyi kaplanan kuş cennetinin doğal güzelliği havadan drone ile görüntülendi.

Onlarca kuş türünün uğrak yeri olan kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken, gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.

Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken bazı vatandaşlarda bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor. İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, "Her yıl olduğu gibi kuş cenneti bu yıl da dondu. Suyun yüzeyi buz kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı. Bende bu görüntüleri fotoğraflamak için buraya geldim. Bu anı kaçırmak istemedim" dedi.