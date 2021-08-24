Ahlat'taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor - Son Dakika

Ahlat'taki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Çarho mevkiindeki Malazgirt kutlamaları coşkuyla devam ediyor.

Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisi ile başlayan Malazgirt kutlamaları, bu gün yöresel halk dansları, mehteran gösterileri, güreş müsabakaları, okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi etkinlikleri ide devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağının kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gün devam edecek etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Festivalimiz 23 Ağustos itibariyle başladı. Bugünkü katılımımız fevkalade iyi. Vatandaşımızın teveccühü de çok çok olumlu. Uluslar arası bir takım katılımlar gerçekleşiyor. Takriben 10 ülke TİKA Başkanlığı tarafından yürütülen bir programla mutfak lezzetlerini sunuyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan bütün türkü cumhuriyetler olmakla beraber ama aynı zamanda bu yıl Afganistan var. Yine akabinde gördüğümüz kadarıyla uzak doğu devletlerinden sağlam bir katılım var. Tabi Ahlat'ın zaten geçmişteki misyonu Anadolu'nun birliğini, dirliğini inşa eden bir özellik olmakla beraber Asya- Avrasya arasında da muhteşem bir köprü olma özelliğini başlatmasıydı bugünde tam o özelliğini ortaya koyuyor. Yine bunun yanı sıra Türkiye'nin içerisindeki büyükşehir belediyelerimiz Diyarbakır'ından, Bursa'sına, Malatya'sına Edirne'den Kars'a böyle bir kültürler yürüyoruz. 80 vilayeti temsilen çadırlarımız var ve STK'larımız var. Bu yıl yine çok sağlam bir şekilde yörük Türkmen obaları buradalar ama en önemlisi bütün milletimiz burada. Yarında İnşallah bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızı alanda ağırlayacağız ve bu muhteşem millet bahçesinin açılışını hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu milletin ümitleri fevkalade sağlamdır, yeşermiştir ve bize düşen burada milletimize hizmet etmekte kusur etmemektir. Bu millet her türlü hizmete layıktır, bizde milletimize layık olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kocaeli'nden kutlamalara katılmak üzere Ahlat' gelen Kocaeli Belediyesi yetkilisi Lokman Ceyhan, "Kocaeli Belediye adına her yıl Malazgirt anma etkinliklerine katılıyoruz. Kocaeli'mize ait olan yöresel ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. Hereke halısı, kandıra bezi, pişmaniyemiz meşhurdur. TÜM Türkiye buraya geliyor buradaki insanlara Kocaeli'mizi tanıtmış oluyoruz. Bu sene ikinciyi geliyoruz buraya. İnşallah davet edildiğimiz sürece buraya geleceğiz. Geçen yıl geldiğimizde alan biraz zayıftı. Bu sene gerçekten çok güzel yeşillendirilmiş, millet bahçesi olarak dizayn edilmiş. Devletimizin bu işe önem vermesi Malazgirt'in tüm insanlar tarafından bilinmesini sağlayacak şekilde buraya aktif hale getirmesi takdire şayandır. Biz çok memnun kaldık, çok mutlu olduk. İnşallah dediğim gibi Malazgirt'teki o ruhu tüm gençlerimiz, tüm geleceğimiz anlamış olur, tanımış olur" diye konuştu.