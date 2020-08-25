Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde, el sanatları görücüye çıktı - Son Dakika

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, bu yıl 949'uncusu düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye 'nin çeşitli bölgelerinden 20'ye yakın el sanatı görücüye çıktı. Sergilenen el sanatları arasında geçmişi yarım asra dayanan Kayseri 'nin 'soğan bebeği' ile Ahlat'ın bastonu da yer alıyor.

Türkler'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen el sanatları da görücüye çıktı. Tahta kaşık, çömlek, ebru sanatı, soğan bebek, çarık ve baston gibi çeşitli el sanatı ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen sınırlı sayıda davetli, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyor.