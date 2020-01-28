Ahlat'taki Nazik Gölü dondu - Son Dakika

Ahlat'taki Nazik Gölü dondu
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Buz tutan Nazik Gölü Donan göl üzerindeki kayık ve tekneler Donan göl üzerinde özçekim yapan gençler Çocukların buz tutan göl üzerinde yürümeleri Çocukların göl üzerinde kayması Köy sakinlerinden Ahmet Canbay ile röportaj Çocuklardan Nametullah Özcanoğulları ile röportajBİTLİS - Bitlis'in...
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Buz tutan Nazik Gölü
Donan göl üzerindeki kayık ve tekneler
Donan göl üzerinde özçekim yapan gençler
Çocukların buz tutan göl üzerinde yürümeleri
Çocukların göl üzerinde kayması
Köy sakinlerinden Ahmet Canbay ile röportaj
Çocuklardan Nametullah Özcanoğulları ile röportaj
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve aşırı soğuklar nedeniyle donan Nazik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
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