Ahlat'taki Nazik Gölü dondu - Son Dakika
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Ahlat'taki Nazik Gölü dondu

6 saat önce

Buz tutan Nazik Gölü Donan göl üzerindeki kayık ve tekneler Donan göl üzerinde özçekim yapan gençler Çocukların buz tutan göl üzerinde yürümeleri Çocukların göl üzerinde kayması Köy sakinlerinden Ahmet Canbay ile röportaj Çocuklardan Nametullah Özcanoğulları ile röportajBİTLİS - Bitlis'in...

Buz tutan Nazik Gölü

Donan göl üzerindeki kayık ve tekneler

Donan göl üzerinde özçekim yapan gençler

Çocukların buz tutan göl üzerinde yürümeleri

Çocukların göl üzerinde kayması

Köy sakinlerinden Ahmet Canbay ile röportaj

Çocuklardan Nametullah Özcanoğulları ile röportaj

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve aşırı soğuklar nedeniyle donan Nazik Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Ahlat'taki Nazik Gölü dondu

Nazik Gölü, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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