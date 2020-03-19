Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği
6 saat önce
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.
Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şahap Koçalp, yaptığı açıklamada, ilçede yeni açılan Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine kitap gönderdiklerini belirtti.
Kitapların okula teslim edildiğini bildiren Koçalp, öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var