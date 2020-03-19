Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği - Son Dakika
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Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği

6 saat önce

Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.

Ahlat'taki öğrencilere kitap desteği, System.String[]

Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği, Ahlat ilçesindeki Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine 14 koli kitap desteğinde bulundu.

Antalya Ahlat Eğitim Kültür Derneği Başkanı Şahap Koçalp, yaptığı açıklamada, ilçede yeni açılan Çağrıbey İlkokulu kütüphanesine kitap gönderdiklerini belirtti.

Kitapların okula teslim edildiğini bildiren Koçalp, öğrencilere başarılar diledi.

Antalya, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:10 Kaynak: AA

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