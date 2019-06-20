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Ahlat'taki öğretmenlere 'İleri Düzey Robotik Kodlama' eğitimi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" projesi kabul edildi.

Ahlat'taki öğretmenlere 'İleri Düzey Robotik Kodlama' eğitimi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" projesi kabul edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 20 öğretmenin katıldığı eğitim programında, eğitmen Nuri Arpalı tarafından; STEM eğitiminin kavramsal ve teorik temelleri, STEM disiplini ile robotik kodlama eğitimi ders planı oluşturulması ve incelemesi, günlük hayattan malzemelerle STEM ve robotik uygulamaları, mühendislik tasarım süreci ve uygulama örnekleri, M-bot ile ileri STEM disiplini ve uygulamaları, arduino ile proje geliştirme ve uygulamaları, ileri düzey legomındstorms eğitimi 3D modelle ve yazıcı kullanımı ile materyal hazırlama ve baskı alma yöntemleri konularında 6 gün boyunca eğitim verildi.

Eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, DAKA tarafından "İleri Düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Eğitimi" alan ilk ilçenin Ahlat olduğunu söyledi. Özden, okullarda robotik kodlama eğitimlerinin verilmesi hususunda çalışma yürüteceklerini belirtti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Bitlis, Ahlat, Düzey, Güncel
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