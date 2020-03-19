Ahlat'taki okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
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Ahlat'taki okullar dezenfekte edildi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki okullar, korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edildi.

Ahlat'taki okullar dezenfekte edildi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki okullar, korona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edildi.


Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Ahlat'taki okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Okullarda yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüs ve diğer virüslerin neden olabileceği hastalıklara karşı, tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Okullarda el temasının olduğu bütün alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıp, kapalı alanlar havalandırılarak, gerekli önlemler alındı. Ayrıca birçok okulumuzda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları yapıldı. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız belirli periyotlar halinde devam edecektir" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:15 Kaynak: İHA

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