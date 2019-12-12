Ahlat'tan 100 milyon liralık patates tohumu satışı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ahlat'tan 100 milyon liralık patates tohumu satışı - Son Dakika Ekonomi

Ahlat'tan 100 milyon liralık patates tohumu satışı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen sertifikalı patates tohumlarının satışından 100 milyon lira gelir elde edildi.

Ahlat'tan 100 milyon liralık patates tohumu satışı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetiştirilen sertifikalı patates tohumlarının satışından 100 milyon lira gelir elde edildi.

Ahlat Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altuntaş, AA muhabirine, Türkiye'nin tohumluk patates ihtiyacının yüzde 17'sinin Ahlat'tan karşılandığını söyledi. Tohumluk patateste artık yurt dışına bağımlı olmadıklarını vurgulayan Altuntaş, bu yıl 7 bin 500 dekarlık alandan 50 bin ton ürün elde ettiklerini belirtti.

Amaçlarının üretim kapasitesini artırarak ekonomiye daha fazla katkı sağlamak olduğunu dile getiren Altuntaş, şöyle konuştu:

"Yetiştirdiğimiz tohumları yurt içinin yanı sıra Azerbaycan, Nahçıvan, Bulgaristan, Irak, Gürcistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs ve Suriye'ye gönderiyoruz. Yaklaşık 10 yıldır ilçemizde patates tohumu üretimi yapılıyor. Daha önce yurt dışından patates tohumu alırken, şimdi kendi tohumumuzu üretiyoruz. Ayrıca her yıl Siirt, Batman, Diyarbakır, Muş, Ağrı ve birçok ilden gelen 10-15 bin mevsimlik işçiye istihdam sağlıyoruz. İlçe genelinde üretilen patates tohumundan 100 milyon lira gelir elde edildi."

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise ilçede 16 çiftçinin sertifikalı patates tohumu üretimi yaptığını ifade ederek, "Vatandaş kendi tohumunu kendisi üretiyor. Türkiye'nin değişik illerine satılıyor ve kısmen de ihraç ediliyor." dedi.

Ahlatlı tohum üreticilerinden Kenan Örken de Türkiye'de patates üretiminin gerçekleştirildiği illerin tamamına sertifikalı patates tohum sattıklarını anlattı.

Yoğunlukla Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve Suriye'ye ihracat yaptıklarını dile getiren Örken, hem verim hem de gelir olarak sertifikalı patates tohumu üretiminin avantajlı olduğunu aktardı.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğine kayıtlı tohumcular olarak araştırma ve geliştirme laboratuvarı kurmayı düşündüklerini kaydeden Örken, "Amacımız Türkiye'deki patates tohumunun tamamını millileştirmek, ülkemizde yetiştirmek ve tohumları dünyanın her tarafına ihraç etmek. Böylece ithalat bağımlılığından tamamen kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Bitlis, Ahlat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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