Ahlat'tan Bilecik'e gönül köprüsü oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ahlat Doğa Severler Derneğince hazırlanan Bilecik Valiliği, Ahlat ve Söğüt Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğu' projesi kapsamında Ahlat grubu Bilecik'e geldi.



Grup, Yaşayan Kent Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini ziyaret ederek, incelemede bulundu.



"Ahlat'ta yakılan meşaleyi söndürmemek bizim görevimiz"



Burada bir açıklama yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ahlatta yakılan meşaleyi söndürmemenin kendi görevleri olduğunu ifade ederek, "Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat ile Bilecik'in, Söğüt'ün bağlarını daha güçlü kılmamız, diri tutmamız gerekiyor. Zaman, zaman güçlendiği zaman, zaman paslandığı olmuş olabilir ama bu bağları artık diriltmemiz lazım. İki halkayı, iki yakayı birbirine sağlam bağladığımız zaman Anadolu, bu vatan güvendedir demektir. Ahlatı Bilecik'te, Bilecik'i de Ahlatta yeni kuşaklara anlatmamız ve tanıtmamız gerekir. Ahlatta yakılan meşaleyi söndürmemek bizim görevimiz. İşte o meşalenin önümüzü aydınlatması, neslimizin önünü aydınlatması sürecini biz hala yaşıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz. Burası da dirilişin, kurtuluşun kenti, Şeyh Edebali'nin Ertuğrul Gazi'nin, Cihan İmparatorluğunun temellerini attıkları kent. Görevimiz ve sorumluluğumuz büyük. Bunu hep beraber ve Bilecik'te de tarihimize sahip çıkarak, bu mirası geleceğe taşıyarak gerçekleştireceğiz" dedi.



Grup, Söğüt ilçesinde Kaymakam Murat Öztürk ile Dursun Fakıh Türbesinde, Küre Mehteran takımının gösterisini izlemesi ve ziyaretinin ardından rehber eşliğinde Kuyulu Mescit, Çelebi Sultan Mehmet Camisi, Müze ve Hamidiye İdadisi ile Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaret etti.



Burada, Alp kıyafetleriyle "saygı nöbeti" tutan askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimini izleyen grup, Çanakkale'ye hareket etti. - BİLECİK