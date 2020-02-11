Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.
İHH Bitlis Temsilciliği, Memur-Sen Bitlis Şubesi ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Hakları Derneğince (TEKDER) yürütülen kampanya kapsamında 3 tır briket toplandı.
Briketlerin yüklendiği tırlar, İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Tatvan TEKDER Başkanı Fırat Kıranşal, Memur-Sen Bitlis Şubesi Başkan Yardımcısı Rafet Akgün, Eğitim Bir-Sen Ahlat Şube Başkanı Orhan Hamitoğlu ve hayırseverlerin katıldığı törenle uğurlandı.