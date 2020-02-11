Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Ahlat'tan İdlib'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İHH Bitlis Temsilciliği öncülüğünde, İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında toplanan yapı malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

İHH Bitlis Temsilciliği, Memur-Sen Bitlis Şubesi ile Tatvan Eğitim Kültür ve İnsani Hakları Derneğince (TEKDER) yürütülen kampanya kapsamında 3 tır briket toplandı.

Briketlerin yüklendiği tırlar, İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşcan, Tatvan TEKDER Başkanı Fırat Kıranşal, Memur-Sen Bitlis Şubesi Başkan Yardımcısı Rafet Akgün, Eğitim Bir-Sen Ahlat Şube Başkanı Orhan Hamitoğlu ve hayırseverlerin katıldığı törenle uğurlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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