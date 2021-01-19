Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları

19.01.2021 13:35

Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları Beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki tarihi mekanlar havadan görüntülendi Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları

Beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki tarihi mekanlar havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların karla bütünleşmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki tarihi mekanlar drone ile görüntülendi. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evler gibi ilçedeki birçok tarihi mekan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının üzerindeki yazılar; kabartmalar, nakış ve işlemeler, kar yağışı sonrası ziyaretçilerini hayran bırakan bir güzelliğe bürünüyor.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, "Uzun zamandır beklediğimiz yoğun kar yağışı başladı. Tarihi alanlarıyla güzel olan ilçemiz bugün kar yağmasıyla beyaz gelinliğini giydi. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Herkesi Ahlat'a bu güzellikleri görmeye bekliyoruz. Tarihi alanlarımızdan Selçuklu Mezarlığı, Harabaşehir bölgemiz, Akkoyunlular döneminde kalma köprümüz de kartpostallık görüntüler oluştu. Tüm doğaseverleri ve gezginleri Ahlat'a bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları
Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları
Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları
Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları

Selçuklu, Bitlis, Drone, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ahlat'tın tarihi mekanlarından kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika


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