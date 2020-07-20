"Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj Projesi" onaylandı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj Projesi", Doğu Anadolu Kakınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle hayata geçirilecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Proje Koordinasyon Birimince hazırlanan "Ahlat Tropik Göl Evleri Teknik Tasarım ve Peyzaj Projesi"nin DAKA'nın 2020 Teknik Destek Programı kapsamında onaylandığı bildirildi.

Projeyle ilçe sahilinde bulunan liman bölgesine, yörenin tarihi dokusuna uygun ahşap evler ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı bildirilen açıklamada, bu sayede göl kıyısında vatandaşların güzel zaman geçirebileceği yeni sosyal alanların oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Erkan İsa Erat, yeni gelişen ekoturizm felsefesinin çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaşamın her alanında daha fazla egemen olduğunu söyledi.

Yeni turistlerin kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe zaman geçirme eğiliminin ön plana çıktığını vurgulayan Erat, şunları kaydetti:

"Taleplerdeki hızlı artış ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeleri de alternatif turizm arayışına dolayısıyla ekoturizme yönlendirmektedir. 2014-2023 Bölge Planında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının TRB-2 bölgesi için vizyon dahilinde belirlediği amaçlar arasında Van Gölü'nün bütün bileşenleri ile turizme kazandırılması, sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması ve turizm gelirlerinin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması öncelikli olarak yer almaktadır. Kaymakamlık olarak ilçenin Van Gölü'ne sıfır noktasında, kentin gürültüsünden uzak, yat limanı kuzey yamacında, mikroklima ve topoğrafik yapı olarak yatırıma uygun olan bin 876 metrekare yüz ölçümüne sahip alanda yeni bir sosyal alan oluşturarak halkımızın hizmetine sunmak amacıyla bu projeyi yaptık."