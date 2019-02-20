Ahlat, Tübitak Van Bölge Finali'ne 3 Projeyle Katılacak
1 saat önce
Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali'nde 3 projeyle yer alacak.
Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi
, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van
Bölge Finali'nde 3 projeyle yer alacak.
Yarışmaya 3 projeyle katılacak okulun idareci, öğretmen ve öğrencileri, Kaymakam Mustafa Akgül'ü makamında ziyaret etti.
Akgül, bir süre sohbet ettiği öğrencilere başarılar diledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'i de ziyaret eden ekip, projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Özden, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA
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