Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emrah Subaşı Açıklaması
1 saat önce
Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emrah Subaşı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini makamında kabul ettiklerini duyurdu.
Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Emrah Subaşı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini makamında kabul ettiklerini duyurdu.
Subaşı, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bilgi verdiklerini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın ilçede seçimi kazandığını kaydeden Subaşı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilge liderimiz sayın Devlet beyin hayır dualarını alarak, yapmamız gerekenlerle ilgili talimatlarını dinledik. MHP Genel Başkanımızın Anadolu'nun kapısı Türklüğün tapusu Ahlat'a ve Ahlatlılara selamlarını getirdik. Ayrıca Ahlat Belediye Başkanımızın selamlarını da sayın Devlet Bahçeli'ye ilettik."
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:48 Kaynak: AA
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