Ahlat Ülkü Ocaklarından Bahçeli'ye Ziyaret

Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, üyeleri ile birlikte Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, üyeleri ile birlikte Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.



Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, Ahlat Ülkü Ocakları üyeleriyle birlikte Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek "Cumhur İttifakı"nın zaferi hakkında rapor sundu. Milliyetçi-ülkücü hareketin seçim çalışmaları ve o süreçte gerçekleşen gelişmeler hakkında Bahçeli'ye bilgi veren Ahlat Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Subaşı, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyin hayır dualarını alarak, yapmamız gerekenlerle ilgili talimatlarını dinledik. MHP Genel Başkanımızın Anadolu'nun kapısı Türklüğün Tapusu Ahlat'a, ve Ahlatlılara selamlarını getirdik. Ayrıca Ahlat Belediye Başkanımızın selamlarını da Devlet Bahçeli'ye ilettik" dedi. - BİTLİS

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