Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanlara "1071 Sultan Alparslan Otağı" ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu.

Malazgirt ve Ahlat'ta, şanlı zaferin 950. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilen alanda kurulan Sultan Otağı ile 16 çadır, kutlamalar için hazır hale getirildi.

Ahlat'ın Çarho mevkisine de 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde 120 metrekarelik 1071 Sultan Alparslan Otağı ile 50 çadır kuruldu.

Yazın serin kışın sıcak olma özelliği bulunan ve keçeden yapılan çadırlar, rengarenk süslemeleriyle dikkati çekiyor. Asırlarca yörede barınma amacıyla kullanılan ve bugüne ulaşan çadırların üzerindeki motifler, sahiplenmeyi, özgürlüğü ve kucaklaşmayı temsil ediyor.

Çivi kullanılmadan keçe ve ahşaptan yapılan çadırlar, görüntüleri, motif ve işlemeleriyle insanları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"Güzel bir çalışma gerçekleştirdik"

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oba alanındaki çadırların kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Alanda 16 oba çadırı ile bir han çadırının bulunduğunu belirten Demirer, şöyle konuştu:

"Han çadırımız daha büyük çaplı. Görüşmeler ve devlet büyüklerimizin kullanabileceği bir alan. Oba çadırlarımız, diğer illerden gelen konukların ve grupların gösterilerini, kültürel değerlerini ve sanatlarını sergileyebilecekleri güzel bir alan oldu. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yapılan çadırlarda Türkiye'nin farklı illerinden gelen el sanatları ustaları eserlerini sergileyecek. Buradaki çadırlar alanımıza renk kattı. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hummalı bir çalışma yürütülmekte. 26 Ağustos'ta görkemli bir kutlama yapacağız."

Şanlı zaferin yıl dönümü kutlamalarının sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını aktaran Demirer, yurdun dört bir yanından gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

"950. yılımızı bütün ihtişamıyla kutlayacağız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise asırlardır Anadolu'da devam eden birlik şuuruyla vatandaşları ve devlet yetkililerini Ahlat'ta buluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanın festivale hazır hale getirildiğini aktaran Çoban, "950. yılımızı bütün ihtişamıyla kutlayacağız. 23-25 Ağustos'ta Ahlat'ta buluşuyoruz. 26'sında da Malazgirt Meydanı'nda buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Halkımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemize bekliyoruz." dedi.

Ahlat'ta kurulumu tamamlanan 120 metrekarelik "1071 Sultan Alparslan Otağı"nın 3 bölümden oluştuğunu anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en güzel obalarından birini inşa ettik. 50 çadırımız var. Ülkemizdeki bütün belediyelerimizi, kültür sanat merkezlerini bu alanda buluşturacağız. Kısacası tüm ülkemizin dokusunu ve rengini burada sergileyeceğiz. Ülkedeki herkes kültürünü bu obada görme imkanı bulacak. Çok güzel anılar yaşayacaksınız. Tarihi canlandıracağız. Geçmişte insanlarımız çadırlarda hayatlarını rahatlıkla idame ettirmiş. Bütün milli dokumuzu ve 4 bin yıllık geleneğimizi sergileyeceğimiz bir çadır. Çadırların üzerinde ve içindeki motifler milletler camiasını tanımlayan, asırlara varan ve köprüleri kuran objelerdir. Bu objeler insanları asırlar öncesindeki kültür bağlarıyla, büyük bir coğrafyayla buluşturur. Asya'daki bütün kardeşlerimizle aynı objelerin içinde büyümüş büyük bir milletiz. Bu özelliklerimizle de İslam coğrafyasının en büyük abide alanıyız. Ahlat böyle bir özelliğe sahip. 9 bin abidenin bulunduğu yeryüzünde ender rastlanan bir adresiz."

"66 çadır kurduk"

Kırgız çadır ustası Ali Uygun ise Ahlat'ta 50, Malazgirt'te ise 16 çadır kurduklarını belirterek, keçeden yapılan çadırlarda çivi kullanılmadığını ve su geçirmediğini söyledi.

Deri bağlamalarla parçaları birbirine tutturduklarını anlatan Uygun, "16 çadırımız Türk boylarını temsil ediyor. Bu büyük han çadırımız var. Ahlat'ta 5, Malazgirt'te de 2 yıldır çadır kuruyoruz. 6 kişiyle beraber 6 aydır Ahlat ve Malazgirt'teki çadırları yapıyoruz. Bir çadırı 5 günde bitirebiliyoruz. Yazın serin kışın sıcak tutan çadırlar 3 bin yıllık geçmişe sahip. Çam ağacı kullanılıyor. Çadırın üzerindeki tündük, güneşi, günü, ayı, saati ve yılı temsil eder." diye konuştu.