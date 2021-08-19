Üye Girişi
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu - Son Dakika

Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu

19.08.2021 12:27
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu, System.String[]

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanlara "1071 Sultan Alparslan Otağı" ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu.

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanlara "1071 Sultan Alparslan Otağı" ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu.

Malazgirt ve Ahlat'ta, şanlı zaferin 950. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı alanlarda hazırlıklar devam ediyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce "1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" ilan edilen alanda kurulan Sultan Otağı ile 16 çadır, kutlamalar için hazır hale getirildi.

Ahlat'ın Çarho mevkisine de 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde 120 metrekarelik 1071 Sultan Alparslan Otağı ile 50 çadır kuruldu.

Yazın serin kışın sıcak olma özelliği bulunan ve keçeden yapılan çadırlar, rengarenk süslemeleriyle dikkati çekiyor. Asırlarca yörede barınma amacıyla kullanılan ve bugüne ulaşan çadırların üzerindeki motifler, sahiplenmeyi, özgürlüğü ve kucaklaşmayı temsil ediyor.

Çivi kullanılmadan keçe ve ahşaptan yapılan çadırlar, görüntüleri, motif ve işlemeleriyle insanları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

"Güzel bir çalışma gerçekleştirdik"

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında oba alanındaki çadırların kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Alanda 16 oba çadırı ile bir han çadırının bulunduğunu belirten Demirer, şöyle konuştu:

"Han çadırımız daha büyük çaplı. Görüşmeler ve devlet büyüklerimizin kullanabileceği bir alan. Oba çadırlarımız, diğer illerden gelen konukların ve grupların gösterilerini, kültürel değerlerini ve sanatlarını sergileyebilecekleri güzel bir alan oldu. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yapılan çadırlarda Türkiye'nin farklı illerinden gelen el sanatları ustaları eserlerini sergileyecek. Buradaki çadırlar alanımıza renk kattı. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hummalı bir çalışma yürütülmekte. 26 Ağustos'ta görkemli bir kutlama yapacağız."

Şanlı zaferin yıl dönümü kutlamalarının sorunsuz geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını aktaran Demirer, yurdun dört bir yanından gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade etti.

"950. yılımızı bütün ihtişamıyla kutlayacağız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise asırlardır Anadolu'da devam eden birlik şuuruyla vatandaşları ve devlet yetkililerini Ahlat'ta buluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı alanın festivale hazır hale getirildiğini aktaran Çoban, "950. yılımızı bütün ihtişamıyla kutlayacağız. 23-25 Ağustos'ta Ahlat'ta buluşuyoruz. 26'sında da Malazgirt Meydanı'nda buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Halkımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemize bekliyoruz." dedi.

Ahlat'ta kurulumu tamamlanan 120 metrekarelik "1071 Sultan Alparslan Otağı"nın 3 bölümden oluştuğunu anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en güzel obalarından birini inşa ettik. 50 çadırımız var. Ülkemizdeki bütün belediyelerimizi, kültür sanat merkezlerini bu alanda buluşturacağız. Kısacası tüm ülkemizin dokusunu ve rengini burada sergileyeceğiz. Ülkedeki herkes kültürünü bu obada görme imkanı bulacak. Çok güzel anılar yaşayacaksınız. Tarihi canlandıracağız. Geçmişte insanlarımız çadırlarda hayatlarını rahatlıkla idame ettirmiş. Bütün milli dokumuzu ve 4 bin yıllık geleneğimizi sergileyeceğimiz bir çadır. Çadırların üzerinde ve içindeki motifler milletler camiasını tanımlayan, asırlara varan ve köprüleri kuran objelerdir. Bu objeler insanları asırlar öncesindeki kültür bağlarıyla, büyük bir coğrafyayla buluşturur. Asya'daki bütün kardeşlerimizle aynı objelerin içinde büyümüş büyük bir milletiz. Bu özelliklerimizle de İslam coğrafyasının en büyük abide alanıyız. Ahlat böyle bir özelliğe sahip. 9 bin abidenin bulunduğu yeryüzünde ender rastlanan bir adresiz."

"66 çadır kurduk"

Kırgız çadır ustası Ali Uygun ise Ahlat'ta 50, Malazgirt'te ise 16 çadır kurduklarını belirterek, keçeden yapılan çadırlarda çivi kullanılmadığını ve su geçirmediğini söyledi.

Deri bağlamalarla parçaları birbirine tutturduklarını anlatan Uygun, "16 çadırımız Türk boylarını temsil ediyor. Bu büyük han çadırımız var. Ahlat'ta 5, Malazgirt'te de 2 yıldır çadır kuruyoruz. 6 kişiyle beraber 6 aydır Ahlat ve Malazgirt'teki çadırları yapıyoruz. Bir çadırı 5 günde bitirebiliyoruz. Yazın serin kışın sıcak tutan çadırlar 3 bin yıllık geçmişe sahip. Çam ağacı kullanılıyor. Çadırın üzerindeki tündük, güneşi, günü, ayı, saati ve yılı temsil eder." diye konuştu.

Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu
Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu

Sultan Alparslan, Malazgirt, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi 11:47 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı         
12:19
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı         
12:11
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat ve Malazgirt'te Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsil eden çadırlar kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement