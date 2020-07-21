Ahlat ve Selçuklu belediyeleri arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ile Konya'nın Selçuklu belediyeleri arasında "kardeş kent protokolü" imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, kardeş kent seçtikleri Bitlis ziyareti kapsamında Ahlat ilçesine geldi.

Heyet, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çoban ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı arasında "kardeş kent" protokolü imzalandı.

Daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret eden heyete ilgiler tarafından bilgi verildi.

Başkanı Pekyatırmacı, gazetecilere, ilçede derin bir tarih ve medeniyetin izlerinin olduğunu söyledi.

Selçukluların izlerini burada görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Pekyatırmacı, şöyle konuştu:

"Ahlat ile olan kardeşlik ilişkimiz çok önemli. Konya kadim başkent, Ahlat ilk başkenttir. Böyle olduğu için aramızda zaten çok güçlü bir bağ var. İnşallah bundan sonraki süreçte bağımızı daha da kuvvetlendirerek Ahlat ile işbirliği içerisinde farklı projeleri yürütmek istiyoruz. Hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem de tarihi ve kültürel anlamda birlikte yürütmemiz gereken çok proje var. Bugünü bir başlangıç olarak görüyoruz. Kardeşlik protokolümüzü de imzaladık."

Başkan Çoban ise Konya heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Milli mirasımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu vesileyle de Konya'dan gelen başkanlarımızın ilgisi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kardeşlik protokolümüz Ahlat'a, Selçuklu'ya ve Konya'ya hayırlı olsun." dedi.