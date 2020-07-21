Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu - Son Dakika

Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu

Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu Bitlis'in Ahlat Belediyesi ile Konya'nın Selçuklu Belediyesi kardeş belediye protokolü imzaladı Bitlis'in Ahlat ile Konya'nın Selçuklu ilçeleri yapılan protokolle birlikte kardeş belediye oldular.

Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu, System.String[]

Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu

Bitlis'in Ahlat Belediyesi ile Konya'nın Selçuklu Belediyesi kardeş belediye protokolü imzaladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ile Konya'nın Selçuklu ilçeleri yapılan protokolle birlikte kardeş belediye oldular.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ile üç ilçesinin belediye başkanı, 'kardeş belediye' seçtikleri Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki belediyelerini ziyaret ederek, protokol imzaladılar.

Ahlat Belediyesini ziyaret eden Konya heyetini Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile belediye personelleri karşılayarak makamında ağırladı.

Burada bir süre yapılan sohbetin ardından Başkan Çoban ile Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından Konya'dan gelen Belediye Başkanlarına Ahlat Bastonu hediye edildi.

Ardından Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından imzalanan protokolle iki ilçe kardeş belediye oldu.

Daha sonra Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na geçen Konya heyetine Başkan Çoban tarafından ilçenin genel tarihi hakkında bilgiler aktarılarak, hatıra fotoğrafı çekildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ahlat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pekyatırmacı, "Başkanımız, hem geçmişimizle ilgili hem de Selçukluların Anadolu'ya girişiyle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Burada çok derin bir tarih ve medeniyetin izleri var. Selçuklu medeniyeti Orta Asya'dan itibaren Anadolu'ya gelinceye kadar çok geniş bir coğrafyada derin izler bırakarak Anadolu'ya ulaşmış ve neticede Konya'yı 200 yıllık bir başkentlikle yani tüm Anadolu'da izlerini bırakmış. Selçuklunun izlerini burada görmekten de mutluyuz. Tabi ki Ahlat ile olan kardeşlik ilişkimiz çok önemlidir. Konya kadim başkent, Ahlat ilk başkenttir. Böyle olduğu için aramızda zaten çok güçlü bir bağ var. İnşallah bundan sonraki süreçte bağımızı daha da kuvvetlendirerek, Ahlat ile birlikte işbirliği içerisinde farklı projeleri yürütmek istiyoruz. Hem belediyecilik hizmetleri anlamında hem de tarihi ve kültürel anlamda birlikte yürütmemiz gereken çok proje var. Bugünü bir başlangıç olarak görüyoruz. Kardeşlik protokolümüzü de imzaladık. Bundan sonra ki süreçte temaslarımız devam edecek. Önümüzde ki süreçte gidiş gelişlerimiz olacak. Kadim medeniyetten aldığımız güçle geleceğe ışık tutmamız ve iz bırakmamız gerekiyor. Bu anlamda Ahlat'ta da güzel işler yapılacağına inanıyorum. Tüm Konyalı'ların sizlere selamlarını iletiyorum"dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Bugün Konya'dan gelen belediye başkanlarımızı ağırlama imkanımız oldu. Özellikle kardeş belediyecilik anlamında Türkiye'de aslında çok önemli bir takım çakışmaları da sergileyeceğimiz bir protokolünde şahitliğini yaptınız. Ahlat Türkiye için kutsal bir emanet. Buradaki bu emanetler İnşallah bizden sonra ki nesillere sağlam bir emanet olarak ulaşsın diye gayret edeceğiz. Milli mirasımıza sahip çıkmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu vesileyle de Konya'dan gelen başkanlarımız ilgisi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Kardeşlik protokolümüz Ahlat'a, Selçuklu'ya ve Konya'ya hayırlı olsun"diye konuştu.

Konya heyeti mezarlık ziyaretlerinden sonra Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Ahlat'ta ki geziye Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık'ta katıldı.

Selçuklu, Bitlis, Konya, Ahlat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 05:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ahlat ve Selçuklu ilçeleri kardeş oldu - Son Dakika
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