Ahlat Ybo İl Birincisi Oldu

Bitlis'in Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, voleybol turnuvasında il birincisi olan Merkez Yatılı Bölge Okulu voleybol takımı sporcularını kutladı.

Bitlis'in Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, voleybol turnuvasında il birincisi olan Merkez Yatılı Bölge Okulu voleybol takımı sporcularını kutladı.



Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) voleybol takımı, Bitlis'te düzenlenen okullar arası voleybol müsabakalarında il birincisi oldu.





Özden, Okul Müdürü Hasan Basri Çelik, öğretmen ve voleybol takımındaki öğrencileri makamında kabul ederek elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.



Öğrencilerin katıldıkları etkinliklerden başarıyla dönmelerinden mutluluk duyduklarını belirten Özden, öğrencilere bundan sonra katılacakları turnuvalarda başarı diledi.

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