Ahlat Ziraat Odası ile Vakıfbank arasında protokol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat Ziraat Odası ile Vakıfbank arasında protokol - Son Dakika

Ahlat Ziraat Odası ile Vakıfbank arasında protokol

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı (AHZO) ile Vakıfbank Tatvan Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, odaya üye çiftçiler için yem, mazot, arazi, traktör, ekipman alımı için yıllık yüzde 10 faiz oranıyla hasat vadeli tarım kredisi imkanı sunulacak.

Ahlat Ziraat Odası ile Vakıfbank arasında protokol, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı (AHZO) ile Vakıfbank Tatvan Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, odaya üye çiftçiler için yem, mazot, arazi, traktör, ekipman alımı için yıllık yüzde 10 faiz oranıyla hasat vadeli tarım kredisi imkanı sunulacak.


AHZO Başkanlığında düzenlenen protokolle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, "Odamız ile Vakıfbank Tatvan Şubesi arasında yapılan protokol kapsamında yem, mazot, arazi, traktör, ekipman alımı için yıllık yüzde 10 faiz oranıyla hasat vadeli tarım kredisi imkanı sunulacaktır. Çiftçilerimizin hasat ödemeli 1 yıllık 50 bin TL kredi kullanımına 55 bin TL geri ödemesi olacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin ihtiyaçlarını faizsiz alabileceği Vakıfbank Tarım Kart'ta dosya ücreti alınmayacaktır" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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