Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk arasında protokol
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat Ziraat Odası Başkanlığı (AHZO) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, odaya üye çiftçiler için tohum kart desteği sağlanacak.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
'in Ahlat
Ziraat Odası Başkanlığı (AHZO) ile Kuveyt Türk
Katılım Bankası Tatvan
Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, odaya üye çiftçiler için tohum kart desteği sağlanacak.
AHZO Başkanlığında düzenlenen protokole Başkan Necat Demirden ile Kuveyt Türk Katılım Bankası Tatvan Şube Müdürü Hüseyin Yavuz
katıldı. Konuyla ilgili Ahlat Ziraat Odasından (AHZO) yapılan açıklamada, tohum kart alınması halinde odaya kayıtlı çiftçilerin birçok imkandan yararlanacağı belirtilerek, "AHZO üyeleri için 1 yıla kadar ödemesiz dönem imkanı olan aidatsız tohum kart, alınması halinde ilk verilecek 20 yaprak çek karnesinden vergi hariç ücret alınmayacaktır. Tahsile alınan ilk 30 çekten, çek tahsil ücreti alınmayacaktır. Katılım fonu hesaplarında kar paylaşım oranlarında ilgili dönemde banka tarafından uygulanan paylaşım havuzundan artı 2 puan artış sağlanacaktır. İlk kredi kullanımında fiyatlardan puan indirim sağlanacaktır. Kiralık kasalarda depozito ücreti alınmayacaktır. Üyelere özel post fiyatlaması yapılacaktır. (Bloke gün sayısı ve/veya komisyon) Kuveyt Türk'te; tahsis, internet ve mobil şubeden EFT-havale ve hesap işletim ücreti alınmamaktadır" denildi. - BİTLİS
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