Son Dakika Haberleri: Ahlatcı, AK Parti'nin 18. yıl kutlamasına katıldı
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Ahlatcı, AK Parti'nin 18. yıl kutlamasına katıldı

1 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti'nin 18. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programa katıldı.

Ahlatcı, AK Parti'nin 18. yıl kutlamasına katıldı, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti'nin 18. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programa katıldı.


2001 yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı siyasi mücadelede 18. yılı geride bıraktıklarını hatırlatan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bu süreçte AK Parti'nin milletten aldığı güç ve yetkiyle Türkiye'ye önemli eserler ve çalışmalara imza attığını söyledi.


AK Parti iktidarı ile hayal dahi edilemeyecek projelerin hayata geçtiğini dile getiren Ahlatcı, milletten aldıkları güç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.


AK Parti'nin, ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimde de devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını kaydeden Ahlatcı, yerel yönetimlerde de AK Partili belediyelerin yaptıkları hizmetlerle örnek teşkil ettiğini belirtti.


'Bakanlara Çorum daveti'


Programın ardından İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti milletvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, milletvekili Alpay Özalan, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, milletvekili Ahmet Sorgun ile bir araya gelerek Çorum'a davet etti.


Programa Ahlatcı'nın yanı sıra AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur katıldı. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:27 Kaynak: İHA
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