Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Partili il ve ilçe kadon kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Ahlatcı, AK Partili kadınlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Partili il ve ilçe kadon kolları başkanlarıyla bir araya geldi.


Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yusuf Ahlatcı, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirterek, İslam ve Türk tarihine bakıldığında kadınların önemli görevler üstlendiklerini söyledi.


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu davaya hizmet etmenin ve bu hizmeti kadınlarla birlikte yürütmenin bir onur olduğunun altını çizen Ahlatcı, "Merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi "Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu" Biz insanoğulları sizlerin sayesinde yol alıyoruz. Evinizden, ailenizden ve çocuklarınızdan bu dava için fazlasıyla zaman ayırarak memleketimiz ve ülkemiz için yaptığınız özverili çalışmalar ve hizmetler için teşekkür ederim" dedi.


Ahlatcı, Genel Merkez Teşkilat Performans sisteminde iller arasında 6'ıncı olan il teşkilatı, ilçeler arasında birinci olan Alaca ve ikinci olan İskilip İlçe Kadın Kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerini kutladı. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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