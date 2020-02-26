Ahlatcı Akar ve ekibine başarı diledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Ahlatcı Akar ve ekibine başarı diledi - Son Dakika

Ahlatcı Akar ve ekibine başarı diledi

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum merkez ilçe yönetimi ile bir araya geldi.

Ahlatcı Akar ve ekibine başarı diledi, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum merkez ilçe yönetimi ile bir araya geldi.


7. Olağan Kongre'de Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Erhan Akar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ahlatcı, parti yöneticilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.


AK Parti'nin hizmet odaklı bir parti olduğunu belirterek, 18 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türk milletine hizmet veriyor olmanın hazzını ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Ahlatcı, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inandığımız yolda bu kutlu dava yolunda bundan önce olduğu gibi bundan sonrada birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile ekibinin yanı sıra özverili bir çalışma sergileyen mahalle başkanları ve yönetimlerini de tebrik eden Ahlatcı, "Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.


Kongre sürecinin devam ettiğini hatırlatan Ahlatcı, 29 Şubat'ta Mecitözü, 1 Mart'ta Alaca, 2 Mart'ta Boğazkale ilçe kongrelerinin yapılacağını diğer ilçelerin kongrelerinin tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceğini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Erhan Akar, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:38 Kaynak: İHA
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