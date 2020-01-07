Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika

Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, il yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Ahlatcı, belediye meclis üyeleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, il yönetimi ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında yapılan belediye meclisi grup toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın il yönetimine Çorum Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni dönemdeki hedefler hakkında bilgi verdi.


Genelde hükümetin, yerel ise belediyelerin başarılı çalışmalara imza attığını dile getiren İl Başkanı Ahlatcı, AK Partili belediyelerin hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gönüller kazandığını belirtti.Yeni yılın ülkemiz ve Çorum için hayırlara vesile olmasını temenni eden Ahlatcı, birlik ve beraberlik içerisinde el ele omuz omuza vererek güzel çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekledi.


Grup toplantısının ardından Ahlatcı, Başkan Aşgın ve parti yöneticileriyle yeni yılın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.


Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, Siyasi ve Hukuk İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Günay'da katıldı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:06 Kaynak: İHA
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