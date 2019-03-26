Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan Boğazkale'ye Doğalgaz Müjdesi

Ahlatcı'dan Boğazkale'ye Doğalgaz Müjdesi

2 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Boğazkale ilçesine doğalgaz getirilmesi için fizibilite çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Ahlatcı'dan Boğazkale'ye Doğalgaz Müjdesi, System.String[]
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Boğazkale ilçesine doğalgaz getirilmesi için fizibilite çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yerel seçimler öncesi Boğazkale ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan İl başkanı Yusuf Ahlatçı, Boğazkale halkı için var olduklarını ve Boğazkale halkına en iyi hizmeti sunmak için için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi hizmet mücadelesini tevazu, samimiyet ve gayret ile 31 Mart'tan sonra da devam ettireceklerini dile getiren Ahlatcı, "Bunun için 31 Mart seçimlerinde demokrasiye, sandığa, milli iradeye, geleceğimize sıkı sahip çıkmamız şart. Hep sizin yanınızda olan, sizin için çalışan, sizlerin ve çocuklarınızın geleceği için her yerde gönül belediyeciliği bayrağını dalgalandırmak için, büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmek için 31 Mart'ta sandıklardan sizlerin desteğiyle zaferle çıkacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamını tüm Türkiye'de, Çorum'da ve tüm ilçelerimiz de zaferimizle düğün gecesine dönüştüreceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Ahlatcı, AK Parti Çorum milletvekili ve MYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan Boğazkale Belediyesi'ne kazandırılan yeni aracın anahtar teslimini yaptılar. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

AK Parti, Çorum, Boğazkale, Güncel
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