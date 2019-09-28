Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme

36 dakika önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum-İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.

Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum- İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.


Haramidere- Seydim bölgesinde yapımı devam eden yol calışmalarını inceleyen Ahlatcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Yükleneci firma tarafından yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, önümüzdeki günlerde 9 kilometrelik bölümün tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.


AK Parti iktidarında ulaşıma 1.5 katrilyon yatırım yapıldığını açıklayan Ahlatcı, şuan Karayolları tarafından 10 farklı bölgede çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi. - ÇORUM

AK Parti, İskilip, Seydim, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun İBB Sözcüsü Ongun'u Otobüs AŞ'nin başına ataması, AK Parti'ye yaptığı eleştiriyi akıllara getirdi
Dün İmamoğlu'nun odasına jiletle girmeye çalışan saldırgandan sonra İBB'de saldırı önlemi Hasar gören Marmaraereğilisi Kaymakamlık binası taşınıyor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Taksim esnafının yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 17:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]