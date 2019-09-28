Ahlatcı'dan Çorum-İskilip yolunda inceleme

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum- İskilip karayolunda incelemelerde bulundu.



Haramidere- Seydim bölgesinde yapımı devam eden yol calışmalarını inceleyen Ahlatcı, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.



Yükleneci firma tarafından yoldaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, önümüzdeki günlerde 9 kilometrelik bölümün tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.



AK Parti iktidarında ulaşıma 1.5 katrilyon yatırım yapıldığını açıklayan Ahlatcı, şuan Karayolları tarafından 10 farklı bölgede çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi. - ÇORUM