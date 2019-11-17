Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan hastalara moral ziyareti
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Ahlatcı'dan hastalara moral ziyareti

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

Ahlatcı'dan hastalara moral ziyareti, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.


Parti yöneticileriyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, başhekim Mesut Sezikli'den hastane hakkında bilgi aldı. Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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