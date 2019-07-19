Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
AK Parti Çorum Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:10 Kaynak: İHA
İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Ahlatcı, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.Ahlatcı, ayrıca yeni doğan ünitesini de ziyaret ederek burada çocuk sahibi olan ailelerine mutluluğuna ortak oldu.
Ziyaret sonunda Ahlatcı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetcileri ile bir araya gelerek hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. - ÇORUM
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