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Ahlatcı'dan hastalara ziyaret

40 dakika önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastalara ziyarette bulundu.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastalara ziyarette bulundu.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletirken hasta yakınlarıyla da sohbet etti.


AK Parti iktidarında sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, "Çorum sağlık hizmetlerinde yapılan yatırımlarla altın çağını yaşıyor. Halka sunduğu sağlık hizmeti ve başarılı operasyonlarıyla hastanemiz bölgesinde merkez oldu. Bu yatırımla Çorum'dan diğer illere hasta sevkinin önüne geçerek, sevkler nedeniyle yaşanan mağduriyetler ortadan kalkarken artık hastanemize Türkiye'nin farklı illerinden hastalar gelerek şifa buluyor" dedi.


Ahlatcı, "Bizde bu hizmet kalitesini daha iyi görebilmek adına sık sık gece gündüz demeden hastanelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ile görüşüyor, hem geçmiş olsun diliyor hem de hal hatır soruyor ve taleplerini dinliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ahlatcı'ya ziyaretlerde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Mesut Sezikli, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Laçin İlçe Başkanı Selami Gafar ve parti yöneticileri eşlik etti. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
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