Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Ahlatcı'dan hastalara ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

Ahlatcı'dan hastalara ziyaret, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.


Parti yöneticileriyle birlikte Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında başhekim Fatih Karadağ'dan bilgi aldı.


Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova için Özbekler kampanya başlattı
Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Ak parti'li turan: atatürkçülükten uzak chp'nin, oy oranını artırma imkanı yok Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan Ali Babacan açıklaması: Seve seve katkı veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan hastalara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]