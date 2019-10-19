Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan hastane ziyareti
Son Dakika Güncel Ahlatcı'dan hastane ziyareti

Ahlatcı'dan hastane ziyareti

1 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın hastane ziyaretleri sürüyor.


Parti yöneticileriyle birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Ahlatcı, hastane hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Çorum'un sağlık hizmetlerinde bir merkez olduğunu dile getiren Ahlatcı, hastane yönetimi ve personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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