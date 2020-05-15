Ahlatcı'dan hemşirelere karanfil - Son Dakika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, korona virüs salgının da sağlık çalışanlarının salgınla mücadele de fedakarca bir çalışma sergilediğini hatırlatarak, "Ne yapsak sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz" dedi.



Hemşireler günü nedeniyle kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret eden AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, burada görev yapan hemşirelerin günlerini kutladı. Ahlatcı, sohbet ettiği sağlık çalışanlarına ayrıca karanfil hediye etti.



Korona virüs salgının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm bakanlıkların aldığı tedbirler sayesinde kontrollü bir şekilde etkilerinin azaltılmaya başladığını kaydeden Ahlatcı, "Vatandaşlarımız alınan tedbirlere uydu. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte en ön safta mücadele etti. Başta hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanları gece gündüz demeden, insanların birbirine bile yaklaşmaktan korktuğu bu süreçte canlarını hiçe sayarak görevlerini yaptı. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verdiği günler de cephe de ve cephe gerisinde görev yapan hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız gibi bugünde sizlerin göstermiş olduğu özverili çalışmaları unutmak mümkün değil. Hakkınızı hiçbir zaman ödemeyeceğimizi düşünüyorum. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir isteğiniz ve arzunuz olduğunda 7/24 telefonum tüm vatandaşlarımıza açık olduğu gibi sizlere de açıktır" şeklinde konuştu. - ÇORUM