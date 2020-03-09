Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret - Son Dakika

Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan'ı ziyaret etti.

Ahlatcı'dan İdlib gazisine ziyaret, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan P. Kom. Uzm. Çavuş Salih Doğuhan Arslan'ı ziyaret etti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve parti yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette Gazi Uzman Çavuş Arslan ve ailesiyle bir süre görüşen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kahraman Mehmetçiğe geçmiş olsun dileklerini iletti.


Allah'ın devlete zeval vermemesi için temenni de bulunan Ahlatcı, "Hain saldırının ardından İHA ve SİHA'larla 3 bine yakın rejim askeri öldürülürken, birçok hedef vuruldu. O beğenmedikleri İHA ve SİHA'lar varya onlarla yok ettik. Yerli ve milli silah sanayi derken bunu kast ediyorduk" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir emri ile savaşmaya hazır olduğunu dile getiren Ahlatcı, "Benimde bir evladım var oda feda olsun memlekemize.Ben inanıyorum ki kadınıyla, erkeğiyle herkes oraya gider. Türk milleti askerinin yanında. Dualarımız sizinle. Allah ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin" dedi.


"Geri döneceğim birliğimden başka yere de gitmem"


Ziyaretlerinden dolayı AK Partili yöneticilere teşekkür eden Piyade Komando Uzman Çavuş Salih Doğuhan Arslan da, raporunun bitmesinin ardından görev yerine döneceğini belirterek, "Başka yere gitmem. Görev yerime geri döneceğim" dedi. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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