Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan köy ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Ahlatcı'dan köy ziyaretleri

1 saat önce

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sapa köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ahlatcı'dan köy ziyaretleri, System.String[]

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sapa köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlarla sohbet ederek sorun dinleyen Ahlatcı, kırsala yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Misafirperverliklerinden dolayı Sapa köyü sakinlerine teşekkür eden Ahlatcı, "AK Parti olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızla içi içe olma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bugünde Sapa köyümüze gelerek buradaki vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulduk. Köylerdeki yapılan yatırımlar ve sorunları hakkında konuştuk. Bu ziyaretlerimiz gerek köylerde olsun gerekse mahallelerde devam edecektir" dedi.


Ahlatcı'ya ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temür eşlik etti. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlatcı'dan köy ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]